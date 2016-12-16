Чебоксары, 16 декабря, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Появление скандальной карикатуры — попытка Андрея Бильжо, который «привык быть на виду», «закрепиться в информационном пространстве». «Кроме того, это абсолютно безответственный поступок для мужчины. Потому что мужчина всё-таки отвечает за формирование отношения к жизни, прежде всего, своих детей. А в большом глобальном смысле — за всё подрастающее поколение», — такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы от Чувашии, член фракции «Справедливой России» Олег Николаев, комментируя карикатуру Андрея Бильжо, где он сравнил эшафот с подиумом, а Зою Космодемьянскую назвал шизофреничкой.

Anton Nossik Андрей Бильжо

Депутат отметил, что «в кулуарах Госдумы шёл очень бурный обмен информацией», который сводился к возмущению — «искреннему, сердечному, глубинному». «Я с этим солидарен. Потому что подвиг Зои Космодемьянской, прежде всего, исторический факт. На подвиге Зои Космодемьянской все росли, я лично рос. Убеждён, что мы можем строить комфортное будущее, только изучая историю, ценя положительные моменты и делая выводы из отрицательных», — сказал Олег Николаев, подчеркнув, что «мы все дорожим нашими победами», победа в войне — «великий подвиг народа, состоявший из подвигов отдельных личностей», каждого солдата.

Парламентарий высказал мнение, что данной карикатурой Андрей Бильжо «просто попытался закрепиться в информационном пространстве»: «Это человек, который привык быть на виду». «Насколько мне известно, он живёт не в России. Возможно, он просто потерял связь с действительностью», — предполагает Олег Николаев.

«Считаю, что это абсолютно безответственный поступок для мужчины. Потому что мужчина всё-таки отвечает за формирование отношения к жизни, прежде всего, своих детей. А в большом глобальном смысле — за всё подрастающее поколение. Понятно, что дети, будучи наивными и доверчивыми, очень часто прислушиваются к взрослым и тем более подпадают под влияние людей с определённой историей и авторитетом. Я считаю, что мужчине надо быть более ответственным за свои действия с точки зрения того, как это может повлиять на подрастающее поколение», — подчеркнул депутат.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы возмущены тем, что карикатурист Андрей Бильжо сравнил эшафот с подиумом, а Зою Космодемьянскую назвал шизофреничкой. «Мы подаем заявление в прокуратуру нам очень бы хотелось, чтобы определение ее было недвусмысленным», — заявил на заседании депутат Николай Земцов («Единая Россия»). Ранее Российское военно-историческое общество обратилось с заявлением в Генеральную прокуратуру РФ и в Главную военную прокуратуру РФ. В заявлении в частности идет речь о клеветнических утверждениях Андрея Бильжо относительно Зои Космодемьянской — первой женщины, удостоенной в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза (посмертно) и совершенного ею подвига.

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