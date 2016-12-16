Токио, 16 декабря, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Российской Федерации (РФ) и Японии необходимо положить конец территориальному спору вокруг Южных Курил, так как это отвечает интересам обеих стран. Об этом, как передает пресс-служба Кремля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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«Нужно прекратить исторический пинг-понг по этим территориям, — говорит глава государства. — Нужно, в конце концов, как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования».

При этом Путин выразил уверенность, что Москва и Токио могут превратить Южные Курилы из яблока раздора в фактор продвижения к долгосрочному сотрудничеству.

«Если мы (власти РФ и Японии) сделаем правильные шаги в направлении плана, предложенного премьер-министром (он предложил создать отдельную структуру по хозяйственной деятельности на островах, заключить межправсоглашение, отработать механизм взаимодействия), на этой базе формировать такие условия, которые позволили бы нам добиться окончательного решения по мирному договору», — говорит президент.

По его словам, заключение мирного договора между странами создаст «условия для долгосрочного взаимодействия в исторической перспективе, на среднюю и долгосрочную перспективу».

При этом Путин добавил, что данный вопрос обсуждается уже более 70 лет и «было бы наивно полагать, что мы можем в одночасье его урегулировать». Однако, по мнению президента РФ, необходимо искать решение, которое отвечало бы стратегическим интересам двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что отсутствие мирного договора между Москвой и Токио — это анахронизм.

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