Москва, 16 декабря, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Средства на региональные социальные доплаты к пенсии будут предоставлены 13 регионам России на общую сумму 6,4 млрд рублей. Об этом сегодня, 16 декабря, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщили в Минтруда РФ.

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«В этих регионах региональный прожиточный минимум пенсионера установлен выше аналогичного показателя по Российской Федерации, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП. Кроме того, при распределении учтены положения законопроекта, которыми предусматривается сохранение уровня материального обеспечения пенсионеров не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной на 31 декабря предыдущего года», — пояснил Топилин.

Напомним, расходы на выплату федеральной социальной доплаты учитываются в бюджете Пенсионного фонда России. На выплату федеральной социальной доплаты к пенсии в бюджете ПФР на 2017 год заложено 109,6 млрд рублей, что на 8,5 млрд рублей больше, чем в 2016 году.

Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату региональных социальных доплат к пенсии

Наименование субъекта Российской Федерации

Размер иного межбюджетного трансферта (млн рублей)

223,6

1 090

406,1

960,2

769,3

711,5

166,5

1 432

255,2

159

113,6

37,7

92,1

6 417