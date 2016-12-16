«В борьбе с теневой экономикой в Латвии нет даже имитации деятельности»
Рига, 16 декабря, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Латвии объем налогов, недополученных из-за теневой экономики, продолжает расти, а в искоренении серого сектора экономики нет даже имитации деятельности, заявил бывший генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Дзинтарс Яканс, сообщает портал Rus.db.lv.
Он считает, что необходимо менять методы борьбы с неуплатой налогов: «Теневая экономика присутствует в строительстве, в торговле, в сфере обслуживания». Также Яканс приводит данные исследования австрийского эксперта Фридриха Шнейдера. По этим данным, в последние годы налоги, недополученные за счет теневой экономики возросли, а с 2011 года ее объем превышает докризисный. «Несмотря на разработанный в 2010 году план по борьбе с теневой экономикой, объем недополученных налогов только растет», — добавил экс-глава СГД. По данным австрийского эксперта, в 2015 году объем недополученных средств составил 1,622 млрд евро, в 2006 году 1,48 млрд евро, в 2007 и 2008 годах, за счет пузыря недвижимости, 2 млрд, сообщил Яканс.
«Мне кажется, ни о какой борьбе с теневой экономикой или даже ее имитации говорить мы не можем. Я не слышал новостей о задержанных группах мошенников или по крайней мере исполнителей. Фактически, обществу скармливают новости о том, что теневая экономика уменьшается. Ее доля падает всего лишь потому, что растет ВВП. За основу нужно брать сам объем недополученных налогов, а не его соотношение с ВВП», — пояснил Дзинтарс Яканс.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, по последним данным, опубликованным Службой государственных доходов Латвии, размер налоговых задолженностей жителей и предприятий перед бюджетом страны, составил свыше миллиарда евро. Стоит добавить, что большую часть долгов государству получить не удастся. Безнадежными признаны долги на сумму 829 млн евро, так как у должников нет денежных средств и имущества, на которое можно обратить взыскание.
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