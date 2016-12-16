Рига, 16 декабря, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Латвии объем налогов, недополученных из-за теневой экономики, продолжает расти, а в искоренении серого сектора экономики нет даже имитации деятельности, заявил бывший генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Дзинтарс Яканс, сообщает портал Rus.db.lv.

Pixabay.com Теневая экономика

Он считает, что необходимо менять методы борьбы с неуплатой налогов: «Теневая экономика присутствует в строительстве, в торговле, в сфере обслуживания». Также Яканс приводит данные исследования австрийского эксперта Фридриха Шнейдера. По этим данным, в последние годы налоги, недополученные за счет теневой экономики возросли, а с 2011 года ее объем превышает докризисный. «Несмотря на разработанный в 2010 году план по борьбе с теневой экономикой, объем недополученных налогов только растет», — добавил экс-глава СГД. По данным австрийского эксперта, в 2015 году объем недополученных средств составил 1,622 млрд евро, в 2006 году 1,48 млрд евро, в 2007 и 2008 годах, за счет пузыря недвижимости, 2 млрд, сообщил Яканс.

«Мне кажется, ни о какой борьбе с теневой экономикой или даже ее имитации говорить мы не можем. Я не слышал новостей о задержанных группах мошенников или по крайней мере исполнителей. Фактически, обществу скармливают новости о том, что теневая экономика уменьшается. Ее доля падает всего лишь потому, что растет ВВП. За основу нужно брать сам объем недополученных налогов, а не его соотношение с ВВП», — пояснил Дзинтарс Яканс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по последним данным, опубликованным Службой государственных доходов Латвии, размер налоговых задолженностей жителей и предприятий перед бюджетом страны, составил свыше миллиарда евро. Стоит добавить, что большую часть долгов государству получить не удастся. Безнадежными признаны долги на сумму 829 млн евро, так как у должников нет денежных средств и имущества, на которое можно обратить взыскание.

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