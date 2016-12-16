Пермь, 16 декабря, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В Пермском крае депутаты Законодательного собрания края приняли изменения в региональный закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», согласно которым с 2017 года вводится единовременная денежная выплата в размере 60 тыс. рублей женщинам в возрасте от 19 до 24 лет за рождение первого ребенка. Источником финансирования меры поддержки станет краевой бюджет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

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«Сегодня мы подходим к ситуации, когда люди, рожденные в 90-х годах, в период серьезного демографического провала, все больше принимают решение об отложенном рождении первых детей. Если мы сейчас не примем решение о необходимости поддержать молодых женщин, рожденных в 90-х годах, то мы, как минимум, попадаем в ситуацию угрозы двукратного демографического провала», — отметил депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья, на данную выплату смогут претендовать женщины, постоянно проживающие на территории Пермского края не менее пяти лет. При этом на дату подачи заявления о назначении единовременной денежной выплаты женщина должна состоять в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, или в отношении ребенка должно быть установлено отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка.

Семьи смогут потратить средства единовременной выплаты, когда ребенку исполнится полтора года. Деньги можно будет израсходовать на товары детского ассортимента и продукты питания. Общая потребность в финансировании на реализацию проекта на 2018−2021 гг. составляет 606,5 млн рублей.

Также принятым законом в регионе вводятся удостоверения, подтверждающие статус многодетных семей. Предложения о введении таких удостоверений неоднократно высказывали сами многодетные семьи. Предоставляя удостоверения, семьям удобнее подтверждать свое право на получение соответствующих услуг и предназначенных для них нематериальных мер поддержки.