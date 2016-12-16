Ярославль, 16 декабря, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Новый генеральный директор ОАО «Ярославльводоканал» Вадим Блощицын оставил глубокий след в Костроме, где он возглавлял аналогичное предприятие — МУП «Костромагорводоканал». Корреспондент ИА REGNUM выяснил, чем запомнился руководитель ярославской компании, вокруг которой сегодня разгораются серьезные дискуссии.

Yarregion.ru Вадим Блощицын

В поле зрения костромских СМИ «Костромагорводоканал» попадал не раз. В 2012 году костромичи узнали, что муниципальному предприятию грозит банкротство. Речь об этом зашла на очередном заседании Костромской городской думы.

«Тема грядущего банкротства «Костромагорводоканала» для многих думцев стала неожиданностью. Еще в июне 2011-го на предприятии вроде как все было хорошо (во всяком случае полугодовой отчет муниципального предприятия никого в муниципалитете не встревожил), а уже в августе ярославская компания подала иск на костромской МУП из-за долга в 6 млн рублей. Вслед за этим, как по команде, другие предприятия также выставили свои счета водоканалу на общую сумму более 250 млн рублей. И водоканалу ничего, кроме банкротства, уже не светило», — писал портал К1news 8 августа 2012 года.

В Арбитражный суд Костромской области о признании МУП «Костромагорводоканал» банкротом обратился и его крупнейший кредитор — «Костромская сбытовая компания». На предприятии было введено внешнее наблюдение. А еще раньше, в 2011 году проверку предприятия, директором которого являлся Вадим Блощицын, провела Контрольно-счетная комиссия (КСК) Костромы. Акт проверки был передан в прокуратуру, которая, в свою очередь, выявила в действиях руководства предприятия признаки состава преступлений по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Преднамеренное банкротство».

«Прокуратурой г. Костромы при проверке исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве) выявлены нарушения финансово-хозяйственной деятельности в МУП г. Костромы «Костромагорводоканал». В УМВД по городу Костроме в порядке статей 37, 151 УПК РФ направлено постановление о передаче материалов для решения вопроса об уголовном преследовании директора МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», — говорилось в одном из сообщений Прокуратуры Костромской области.

Как следует из другого сообщения официального сайта Прокуратуры Костромской области, дело по статье «Злоупотребление полномочиями» было возбуждено.

«Так, в период с 2007 по 2011 г.г. руководство МУП «Костромагорводоканал «заключило заведомо финансово невыгодные предприятию договоры с физическими лицами о выдаче беспроцентных ссуд. За указанный период времени беспроцентные ссуды выданы 13 гражданам. Их размеры составили от 30 тыс рублей до 7,3 млн руб. Путем выдачи беспроцентных ссуд физическим лицам, предприятию был причинен ущерб в виде недополучения сумм за пользование гражданами денежными средствами МУП, которые могли быть направлены на осуществление уставной деятельности предприятия. В августе 2010 г. муниципальным предприятием заключена сделка по приобретению комплекта единых билетов за пользование ложей в УКСК «Арена-2000-Локомотив», в результате которой МУП «Кострамагорводоканал» перечислило в адрес некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб Локомотив» 720 тыс рублей, причинив муниципальному предприятию ущерб на данную сумму», — говорилось в сообщении официального сайта Прокуратуры Костромской области от 3 июля 2012 года.

С Ярославлем у руководства Костромского водоканала отношения были особенно теплыми. Так, как следует из акта проверки КСК, МУП заключил договор на размещении рекламы в Арене-2000. На логичный вопрос проверяющих, что собрался рекламировать водоканал в соседнем Ярославле, руководство ответило, что рекламировать ничего и не собиралось, а эти действия «ориентированы на привлечение интереса к нашему предприятию, как к возможному контрагенту по поставкам предприятию товаров, оказанию услуг». Проверяющие выяснили, что в Ярославль регулярно ездили служебные машины «Костромагорводоканала», однако целей этих поездок выяснить не удалось — никакими служебными документами они подкреплены не были. Руководство МУПа не экономило на собственном комфорте, приобретая дорогие автомобили.

«На запрос Контрольно-счетной комиссии № 513−04.06 от 24.10.11 г. директору Предприятия с просьбой пояснить «производственную необходимость приобретения легковых автомобилей в лизинг (Тойота-Лэнд Крузер и Хёндай Соната) в 2010 г. в условиях неустойчивого финансового положения предприятия и необходимости постоянно кредитоваться в банках», Предприятие письмом №1/8161 от 16.11.2011 г. поясняет, что приобретение в лизинг автомобилей Тойота-Лэнд Крузер и Хёндай Соната связано с обеспечением руководства доступными средствами передвижения. В 2010 году, когда приобретались в лизинг данные автомобили, финансовое состояние предприятия было устойчивым, несмотря на то, что осуществлялось периодическое кредитование в банке». Контрольно-счетная комиссия обращает внимание на то, что по итогам 2010 г. предприятие получило убыток в размере 25 811 тыс. рублей, что в 10,4 раза больше убытка 2009 года. Кроме того, на момент приобретения в лизинг автомашин, предприятие уже имело на балансе легковые автомобили, в том числе дорогостоящий Land Cruser 120 (Prado)», — говорится в акте проверки.

Удивление контролеров вызвали и операции с недвижимостью. Отчет похож на проверку не водоканала, а риэлторского агентства. Зачем-то предприятие покупало квартиры и жилые дома, делала там ремонт и предоставляла для проживания физическим лицам. Так на покупку и ремонт 3-комнатной квартиры на улице Спасокукоцкого водоканал потратил 9,2 млн рублей (по меркам Костромы в ценах 2010 года — фантастическая сумма). При оборудовании квартиры не скупились — приобрели бытовую технику (в том числе домашний кинотеатр), мебель, барную стойку, сплит-систему, и многое другое, провели спутниковое телевидение, оплатили дизайн-проект и авторский надзор.

Не менее удивительна история со зданием на улице Овражной. Собственное двухэтажное нежилое здание площадью почти 300 квадратных метров в центре города «Костромагорводоканал» решил обменять на… жилой дом площадью 49,7 кв.м. с земельным участком в менее престижном месте. И обменял, отдав при этом землю в собственность города. На момент проверки вдруг выяснилось, что в жилом доме уже живут частные лица, а сам дом находится в частной же собственности. Что же с двухэтажным зданием в центре Костромы, от которого водоканал решил избавиться в связи с «ветхостью»? В нем теперь располагаются офисы, хостел и детский развивающий центр.

Впрочем, ремонтируя дорогую квартиру, Костромагорводоканал не забывал и о главном — очистных сооружениях. Только делал это как-то странно. Так проверка выяснила, что в 2010 году работы велись на очистных сооружениях канализации, а именно их очистка от биологических обрастаний. По документам их чистили физические лица (бригады по 9−10 человек), с которыми заключались договоры подряда. Однако сотрудники водоканала пояснили, что эта операция производится штатными работниками — операторами, коих в штате числилось 22 человека. Проверяющие смогли найти одного из таких «чистильщиков». Как выяснилось, это женщина, работавшая санитаркой в одной из городских больниц. По мнению членов КСК, чистить иловые карты на очистных сооружениях она попросту не могла. Но деньги за работы были заплачены.

Признаки притворной сделки усмотрели и в договоре на охрану техники в Парке Победы. Техника предприятия там якобы охранялась круглосуточно в течение 4 месяцев, в то время как по документам она стояла в гараже и оттуда выезжала на работы. За эту охрану «Костромагорводоканал» заплатил 676 тыс рублей.

Как свойственно муниципальным предприятиям, водоканал нес и социальную нагрузку. За счет собранных с людей за воду денег предприятие некоторое время содержало городской дебаркадер, а также благоустраивала набережную Волги. Понять такие траты можно — учредителю не откажешь. Расходы по обустройству набережной, установке там скамеек и малых архитектурных форм составили 7,8 млн рублей. Однако проверив фактическое наличие купленных элементов благоустройства, контролеры недосчитались 37 МАФов — скамеек, диванов и урн. То ли были они, но украдены предприимчивыми костромичами, то ли и не было их.

Движущийся к банкротству Костромской водоканал помогал не только городу. Тяжелая финансовая ситуация не мешала совершать богоугодные дела — к примеру, отремонтировать скважину в Паисьево-Галичском монастыре на полмиллиона рублей.

Кстати, директор «Костромаводоканала» Вадим Блощицын совершал и другие (если верить акту проверки) бескорыстные поступки. Так 5 декабря директор МУП «Костромагорводоканал» Блощицын В.В. заключил договор с физическим лицом Блощициным В.В. о предоставлении предприятию беспроцентного займа в размере 4,4 млн рублей. Проверяющим директор объяснил, что в МУПе нечем было платить зарплату, и он сделал это фактически из личных средств!

Правда, это вовсе не означает, что директор был так богат, что мог позволить кредитовать родное предприятие. Иногда приходилось выписывать и премии себе.

«При проверке правильности начисления заработной платы директору предприятия Блощицыну В.В. выявлены необоснованные выплаты на общую сумму 107 780,70 руб.», — говорится в акте проверки.

А еще МУП оплачивал проживание директора в гостинице «Интурист-Кострома», что было вызвано якобы сложными авариями, требовавшими постоянного присутствия директора. Однако подтверждения, что такие аварии были во время пребывания директора в гостинице, сотрудникам контрольно-счетной комиссии найти не удалось.

Конкретные факты из акта проверки можно было бы приводить еще долго. Наверное, подобные нарушения происходят во многих муниципальных предприятиях. И в «Костромагорводоканале» все, может, было бы и тихо, если бы не три события — иски о банкротстве, крупная авария весной 2012 года, оставившая город без воды, и смена губернатора Костромской области. Новый глава региона Сергей Ситников сразу после аварии потребовал уволить директора предприятия. В ответ в городскую думу поступило обращение 600 сотрудников предприятия, просивших оставить директора на своем посту. Его так и не уволили — в итоге Вадим Блощицын уволился сам.

Впрочем, уголовные последствия для руководства «Костромагорводоканала» не наступили. Материалы по статье «Преднамеренное банкротство» были отправлены прокуратурой в УМВД, однако полиция дело возбуждать не стала. Вероятно, и другое дело, о злоупотреблении полномочиями, было впоследствии прекращено — в открытых источниках о его судебных перспективах ничего не сообщается.

Скорее всего, формальных причин для отказа в назначении Вадима Блощицына директором «Ярославльводоканала» нет, и перед законом он чист. Однако встает вполне логичный вопрос: зачем новое руководство Ярославля позвало «варяга» со столь неоднозначной репутацией? Ведь «Ярославльводоканал», в отличие от «Костромагорводоканала» даже и близко не подходил к банкротству, успешно работал с кредитом Европейского банка реконструкции и развития, помогал другим МУПам, городу и ФК «Шинник». Вполне логично предположить, что на самом предприятии должны были вырасти профессионалы, способные занять место руководителя.

ИА REGNUM готово опубликовать позицию руководства «Ярославльводоканала» по приведенным в статье фактам, а также позицию мэрии с обоснованием необходимости этого кадрового решения.