Москва, 16 декабря, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Меморандум по укреплению сотрудничества в сферах сельского и рыбного хозяйства подписан между Минсельхозом России и Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. Церемония подписания состоялась в рамках рабочего визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию, сообщили в Минсельхозе РФ.

Кэйсай Эйсэн. Годо — станция на дороге Кисокайдо

Документ предусматривает расширение и укрепление сотрудничества России и Японии в различных отраслях аграрного сектора экономики, в том числе проведение бизнес-миссий с участием российских и японских компаний, а также мероприятий и совместных семинаров в сфере сельского и рыбного хозяйства.

Кроме того, документ предполагает работу по совершенствованию механизмов увеличения взаимной торговли и продвижению российской сельскохозяйственной продукции на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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