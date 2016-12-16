Лос-Анджелес, США, 16 декабря, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Голливудская актриса Анджелина Джоли, находящаяся в состоянии развода с Брэдом Питтом, с самого начала их семейной жизни проводила профилактику измен: она писала список тех женщин, конкуренции с которыми опасалась. «Чёрный список» опубликовал журнал Radar.

DoD News Features Брэ Питт

В списке присутствуют Тейлор Шиллинг, Леди Гага, Сиенна Миллер, Сара Полсон. Утверждается, что Полсон имеет нетрадиционную ориентацию, но несмотря на это, Джоли боялась не выдержать конкуренции с ней.

Список сохранился, и свободный актёр решил проконтактировать именно с этими женщинами. «Он наращивает свой новый круг общения и активно общается со всеми вышеперечисленными. И не только для работы, но и для других целей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, звёздная пара подала на развод в сентябре. Джоли сильно переживала. СМИ писали, что из-за приступов ревности она почти отказалась от еды.