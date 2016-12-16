Москва, 16 декабря, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В 2016 году на итоговую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина аккредитовалось рекордное количество журналистов — почти 1,5 тыс. человек, сообщает официальный сайт Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно данным пресс-службы Кремля, аккредитовалось 1,437 тыс. журналистов. Место проведения итоговой пресс-конференции Путина 22 декабря пока не сообщается.

Традиционно вести прямую трансляцию будут телеканалы «Россия-1», Первый канал и «Россия-24». Послушать мероприятие можно будет в эфире радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР.

Первая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в 2001 году, ее посетили более 500 журналистов российских и зарубежных СМИ. Более 1 тыс. журналистов впервые аккредитовались в 2007 году, далее их число росло с каждым годом. В 2015 году пресс-конференцию Путина посетили 1,392 тыс. представителей СМИ.