Париж, 16 декабря, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Апелляционный суд южного французского города Экс-ан-Прованс приговорил 77-летнего электрика Пьера Ле Гуеннеса и его жену к двум годам условного заключения за незаконное хранение более сотни картин Пабло Пикассо в гараже, сообщает 16 декабря Reuters.

Пабло Пикассо. Хороший ход. 1913

Суд также обязал Гуеннеса передать картины Пикассо наследникам художника и возместить все расходы, связанные с данным судебным разбирательством, продолжавшимся шесть лет.

Около 180 картин и 90 рисунков Пикассо находились в гараже Гуеннеса на протяжении почти 40 лет. Приблизительная стоимость коллекции составляет от $63 до $105 млн.

Напомним, Гуеннес долгое время работал электриком на вилле Пикассо в городе Мужен. После смерти художника в 1973 году его жена Жаклин Рок передала картины Гуеннесу, что привело к вражде между Клодом Пикассо и Жаклин.

Все картины Пикассо, которые хранились в гараже не один десяток лет, находятся в идеальном состоянии.