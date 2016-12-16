Москва, 16 декабря, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Министерствоо экономики, торговли и промышленности Японии о сотрудничестве в области геологии и недропользования. Документ подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Японию, сообщили в Минприроды РФ.

S Solomonov Флаги России и Японии

Целью заключения меморандума является устойчивое экономическое развитие России и Японии и, исходя из взаимного стремления развивать двустороннее сотрудничество в области геологии и недропользования, реализация конкретных проектов.

В меморандуме отражены первостепенные направления сотрудничества, которые представляют интерес для обеих сторон, в частности, совместные геологические исследования, обмен опытом как в области законодательного регулирования в сфере геологии и недропользования, так и в части применения передовых технологий, в том числе наилучших доступных технологий. В дальнейшем планируется расширять спектр областей взаимодействия.

Механизмом реализации меморандума станет совместная рабочая группа, в состав которой будут входить как представители органов власти России и Японии, так и представители научно-исследовательских институтов, организаций и компаний обеих сторон для рассмотрения и утверждения новых совместных программ и проектов.