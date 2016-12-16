Калининград, 16 декабря, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В Калининградской области открыто новое нефтяное месторождение. Об этом сегодня премьеру Дмитрию Медведеву доложил руководитель «Лукойла» Вагит Алекперов, сообщает Первый канал.

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«Мы сделали здесь (в Калининградской области) открытие, — сказал Алекперов. — Оно небольшое по размерам, но для Калининградского региона, для такого анклава, это важно».

Глава «Лукойла» уточнил, что общие запасы нефти в самом западном российском регионе достигают 30 млн тонн.

В свою очередь Медведев отметил, что «это очень важное направление работы, потому что мы знаем, насколько дороги продукты в широком смысле этого слова, которые поставляются в Калининградскую область». «И чем больше там собственных источников развития, будь то энергоносители или сельхозсырьё, сельхозпродукты, тем лучше для региона», — сказал премьер.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что, по всей видимости, речь идёт о месторождении Д-33, расположенном в акватории Балтийского моря у границы с Литвой. Два года назад Вагит Алекперов, будучи с рабочим визитом в Калининграде, заявил журналистам, что в 2016 году будет завершено разведочное бурение на Д-33.

Отвечая на вопрос о том, не опасается ли российская нефтяная компания противодействия со стороны Литвы, глава «Лукойла» сказал: «Нет. Всё, что мы делаем — находится только на территории Российской Федерации».

Известно, что данная территория находится в ведении министерства обороны России (там устроен морской полигон Балтийского флота). В планах «Лукойла» — строительство здесь пяти нефтяных платформ, рассчитанных на 35 лет работы. Активная фаза строительства буровых вышек должна начаться уже в 2017 году.