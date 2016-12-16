Великий Новгород, 16 декабря, 2016, 15:27 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года в Новгородской области увеличатся взносы на капремонт домов, при этом тариф больше не будет дифференцироваться в зависимости от вида крыши многоквартирного дома, а станет единым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 декабря, в пресс-службе регионального фонда капремонта.

Images Money Дифференциация взносов

При этом в каждом муниципалитете Новгородской области будет установлен свой минимальный взнос на капремонт.

Тариф колеблется от 6 рублей 55 копеек (в Батецком, Волотовском, Крестецком, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Солецком и Шимском районах) до 7 рублей 61 копейки в Великом Новгороде.

В Боровичском районе минимальный тариф составит 7,04 рубля, в Валдайском — 7,20 рубля, в Демянском и Старорусском — 7,10 рубля, в Любытинком — 7,08 рубля, в Мошенском — 7,17 рубля, в Окуловском — 7,05 рубля, в Парфинском — 7,14 рубля, в Шимском — 7,15 рубля, в Хвойнинском — 7,37 рубля.

«Собственники жилья имеют право увеличить размер взносов», — отметили в пресс-службе регионального фонда капремонта.

Напомним, ранее в Новгородской области тариф на капремонт различался в зависимости от конструкции кровли дома. С 1 января 2016 года взнос для домов со скатной крышей составляет 6 рублей 55 копеек, для домов с плоской крышей — 5 рублей 61 копейку.