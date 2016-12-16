Москва, 16 декабря, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, намеченную на февраль 2017 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 16 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Напомним, конференция состоится в Мюнхене (Германия) с 17 по 19 февраля 2017 года. На минувшей конференции Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. На 43-й конференции в 2007 году Путин выступил с резкой критикой в отношении Запада.

«Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией — проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня», — сказал он.