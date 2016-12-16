Алеппо, Сирия, 16 декабря, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирии завершили военную операцию по освобождению восточных кварталов города Алеппо. Об этом, как передает RT, говорится в пресс-релизе российского Центра по примирению враждующих сторон.

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«Операция сирийской армии по освобождению подконтрольных боевикам восточных кварталов Алеппо завершена», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-релизе отмечается, что сирийские подразделения продолжают ликвидацию отдельных очагов сопротивления радикалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря правительственной армии Сирии удалось почти полностью освободить Алеппо от террористов. Часть боевиков сдалась, колонны автобусов с остальными сторонниками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под контролем российских военных Центра по примирению враждующих сторон были отправлены в провинцию Идлиб.

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