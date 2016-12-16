Санкт-Петербург, 16 декабря, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Совокупная добыча ОПЕК в последнее время увеличилась. Такая тенденция наблюдается в течение последних нескольких месяцев. При этом члены ОПЕК приложили немало усилий для того, чтобы договориться насчет соглашения об ограничении добычи нефти с января 2017 года и чтобы присоединить к сделке еще 11 внекартельных игроков. В этом случае встает вопрос о том, имеет ли вообще смысл сделка, если картель сейчас так активно наращивает добычу? Продолжится ли эта тенденция, или ОПЕК все-таки возьмет себя в руки? И как может ОПЕК действовать в случае, если кто-то не будет соблюдать эти договоренности? На эти и другие вопросы корреспонденту ИА REGNUM ответил профессор СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Нещерет.

ArtseBie Нефть

По его мнению, сначала необходимо понять, что цена на нефть особая. На нее влияют множество различных противоречивых факторов. Главная ее особенность заключается в том, что на цену черного золота почти не влияют спрос и предложение. В то же время, соглашение ОПЕК по сокращению объемов добычи нефти направленно именно на этот классический закон рынка.

«Эта особая цена определяется таким объемом разнонаправленных факторов, что такое классическое действие закона спроса и предложения получается вторичным, — говорит эксперт. — Медийный эффект есть везде. А здесь спекулятивный интерес тех крупнейших трейдеров, которые торгуют, продают фьючерсы. Вот это здесь сказывается сильней».

Что касается принуждения кого-то к выполнению соглашения об ограничении объемов добычи, то здесь принуждения как такового быть не может. Это на добровольных началах: выполняется или не выполняется. Россия, например, заявила, что определенные объемы готова сокращать и будет их сокращать, отмечает Александр Нещерет.

Такая особенная нефть

Что касается формирования цен на нефть, и почему эту цену называют особой, эксперт объяснил, что, во-первых, она достаточно сильно связана с действием такой большой олигополии как ОПЕК. Во-вторых, здесь очень силен политический фактор. В-третьих, это, конечно, фактор биржевых спекуляций.

«Цена на нефть может изменяться в разы. В два-три раза расти или падать. Но при этом мы же прекрасно понимаем, что реальный объем спроса и потребления не меняется так. Здесь цена достаточно сильно оторвана от такого базового спроса на нефть и базового объема предложения нефти. Вот исходя из этого мы и должны оценивать цену на нефть как особую разновидность мировой цены», — подчеркнул профессор СЗИУ РАНХиГС.

Также для многих стран, в том числе для стран, входящих в ОПЕК, той же самой Саудовской Аравии, цена нефти — это очень важный ключевой показатель для формирования их бюджета. Соответственно, низкая цена нефти довольно сильно бьет по бюджетам этих стран. Так, в последнее время Саудовская Аравия даже выходит из некоторых инвестиционных фондов, которые она финансировала и которые составляли серьезную часть их финансовых доходов. Просто не хватает средств.

Еще один момент связан с тем, что уровень издержек, уровень цены, уровень себестоимости барреля в разных странах очень разный, говорил Нещерет. Если в странах Персидского залива, это достаточно низкий уровень. По разным сведениям, баррель им обходится в месте добычи буквально в три, четыре, пять долларов. В России эта цена выше. По некоторым сведениям, она составляет уже в районе $8−10 за баррель. Поэтому получается, что доходность разных стран по продаже по одной и той же цене тоже оказывается разной.

«Еще один важный фактор — это, конечно, нефтяные дела в США. Во-первых, то, что там добывается сланцевая нефть. Там особая природа. Это огромное количество скважин, частных совершенно. У них себестоимость барреля достаточно высокая, поэтому там происходят такие процессы. Как только цена немного снижается мировая, они просто массово закрываются. Цена подрастает, они снова начинают функционировать и обеспечивать потребности внутренние.

Плюс очень важный фактор связан с тем, что США перестали быть импортерами нефти, а сейчас они готовятся стать экспортерами. Приняты там соответствующие законодательные решения в этом плане», — пояснил кандидат экономических наук.

Таким образом, мы видим, что на цену на нефть влияют множество совершенно противоречивых, разнонаправленных факторов, помимо спроса и предложения. Что касается того, сможет ли ОПЕК взять себя в руки и с января сократить добычу до обговоренного уровня, то, как отметил эксперт, предсказывать здесь что-то очень сложно. Однако игроки на рынке будут, скорее всего, принимать такие решения, чтобы цена на нефть не падала ниже определенного уровня.

«Мне кажется, что в любом случае, наверное, будут стараться вести себя так, чтобы цена колебалась в районе $50 за баррель», — предположил аналитик.

Ранее ИА REGNUM писало, что общая добыча Организации стран-экспортеров нефти в последнее время увеличилась. По результатам октября ОПЕК превысил собственную формальную квоту на добычу на 240 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем. Нефтепроизводство составило 33,64 млн баррелей в день. Это, как говорилось в докладе самого картеля, произошло за счет увеличения добычи в Ираке, Нигерии, Ливии и Иране. Согласно результатам за ноябрь, добыча ОПЕК тоже увеличилась. По информации Международного энергетического агентства, до рекордных 34,2 млн баррелей в сутки. По данным самого ОПЕК, со ссылкой на вторичные источники, в ноябре организация увеличила добычу нефти на 151 тыс. баррелей в день по сравнению с октябрем — до 33,87 миллиона баррелей в день. Причем нефтепроизводство повысилось в основном в Анголе, Нигерии и Ливии, в то время как в Кувейте и Саудовской Аравии довольно сильно снизилось.

Напомним, что 30 ноября в Вене страны нефтяного картеля договорились с января 2017 года по июнь сократить общую добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день, то есть до 32,5 млн. Однако в случае необходимости срок действия сделки потом может быть продлен еще на полгода. К соглашению присоединились также 11 государств, не входящих в картель, среди которых и Россия. Внекартельные игроки готовы сократить свою добычу в общей сложности на 558 тыс. баррелей в день.

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