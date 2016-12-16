Оренбург, 16 декабря, 2016, 15:31 — ИА Регнум. «Карикатурист Андрей Бильжо позиционирует себя как психотерапевт. К сожалению, бывает, что те, кто лечит, становится сам пациентом. Похоже, Бильжо превращается в пациента», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель Оренбургской региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Владимир Данильчук, комментируя скандал, связанный с высказываниями карикатуриста о Зое Космодемьянской.

Kaganer Андрей Бильжо

Не надо колыхать и передергивать память о Великой Отечественной войне, — считает Данильчук. «Меня цепляют такие высказывания на генетическом уровне», — признался он, пояснив, что о войне знает из рассказов родной бабушки, вторая бабушка была угнана в Германию на рабские работы и уходила от воспоминаний о тех годах. Только повзрослев, он понял, что бабушке было трудно что-либо рассказывать, она пережила ужас, на ногах сохранились следы от кандалов.

Читайте также: Депутаты Госдумы подают заявление в прокуратуру на Бильжо

«Терпимость к таким, как Бильжо, должна быть до определенного уровня. Такие, как он, сеют плохое зерно, его всходы могут появиться среди молодежи. На мое сознание никак высказывания о Зое Космодемьянской не повлияют, только вызовут негативные чувства к человеку, позволившему оскорбить память. А вот на восприятие мира молодежью эти слова могут и повлиять, и в отрицательном смысле», — выразил мнение Владимир Данильчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на высказывания Бильжо последовала мощная реакция общества: депутаты Госдумы подают заявление в прокуратуру, чтобы она дала правовую оценку действиям и словам карикатуриста. В надзорное ведомство по этому же поводу обратилось также Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».