Рига, 16 декабря, 2016, 15:12 — ИА Регнум. За десять месяцев 2016 года в Латвии произведено 6,54 млн декалитров пива, что на 14,32% меньше, чем за тот же период 2015 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД), сообщает LETA.

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Также стало известно, что за десять месяцев 2016 года в Латвию ввезено 7,69 млн декалитров пива, что на 12,06% больше, чем в 2015 году. В свою очередь, для потребления за десять месяцев передано 13,06 млн декалитров пива — на 1,47% меньше, чем за тот же период 2015 года.

Объем экспортированного из Латвии пива также уменьшился за десять месяцев на 12%, в 2015 году из страны было вывезено 982,941 тыс. декалитров пива, а за десять месяцев 2016 года — 865,023 тыс. декалитров.

Напомним, резкий спад объемов производимого пива в Латвии наблюдается уже не первый год. Так в 2015 году было произведено 8,564 млн декалитров пива, или на 12% меньше, чем в 2014 году, при этом ввезено было 7,854 млн декалитров пива, или на 2% меньше.

Стоит добавить, комментируя сложившуюся ситуацию в латвийской пивной отрасли, Владимир Барсков, руководитель компании «Bauskas alus» и президент Латвийского союза пивоваров, заявил, что снижение объемов производства вызвано уменьшением численности жителей страны и повышением акцизного налога.

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