Москва, 16 декабря, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Растущая нефть и крепнущий рубль не заставят Банк России начать снижать ставки, пока инфляционные риски не будут минимальными. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря зампред правления Локо Банка Андрей Люшин, комментируя решение ЦБ сохранить на прежнем уровне ключевую ставку.

ИА REGNUM Валюта

«Решение ЦБ сохранить ставку на текущем уровне поддержало российскую валюту, которая укрепляется к доллару, даже несмотря снижение цен на нефть. Фактически решение ЦБ удерживать ставку на уровне 10% отчасти нивелировало влияние ФРС на российском валютном рынке. Более того, решение ЦБ лишний раз подтвердило, что даже растущая нефть и крепнущий рубль не заставят регулятор начать снижать ставки, пока инфляционные риски не будут минимальными», — подчеркнул эксперт.

Исходя из решений ЦБ и других факторов, можно предположить, что в ближайшие дни курс будет двигаться в коридоре 61,5−62,5 рублей за доллар, учитывая стабилизацию цен на нефть у отметки 54 долларов за баррель, прогнозирует Люшин.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10%. Возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена регулятором в первом полугодии 2017 года, сообщает ЦБ.