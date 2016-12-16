Москва, 16 декабря, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о платном въезде в города и платных парковках во дворах Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Законопроект поддержали 319 парламентариев, 100 — проголосовали «против». Инициатива вызвала большой резонанс в обществе.

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В ходе обсуждения замглавы Минтранса Сергей Аристов отметил, что «интенсивный рост автомобильного парка, концентрация деловой активности в агломерациях осложнили проблему устойчивого развития транспортной системы страны в целом. Перегрузка дорог приводит к снижению скоростей движения, повышению себестоимости перевозок, в том числе грузовых, росту ДТП и многим другим факторам, способствует снижению качества жизни населения».

Условия взимания платы за въезд

Многие населенные пункты, крупные агломерации имеют исторические центры, которые невозможно развивать, но туда въезжают ТС, отметил замминистра Антон Аристов.

«В статье 11.6 (законопроекта) кроме того, что есть возможность введения определенных ограничений, — по времени, по категориям ТС, экологические требования, другие, есть и возможность введения платы на все виды или период времени», — сказал замминистра.

«Там одновременно жестко написано: это может вводиться только в случае, если одновременно субъекты РФ вводят дополнительные нормы, связанные с расширением общественной транспортной доступности и возможностью применения других видов транспорта», — подчеркнул Аристов.

При этом он признал, что «может, быть требуются доработки к законопроекту».

Плата за въезд — противоречит Конституции?

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков обратил внимание на то, что часть 1 ст. 27 Конституции установила правило: каждый, кто законно находится на территории России имеет право свободно передвигаться, и каких-либо исключений из правила нет. «Очевидно, что введение платы за стоянку, за проезд по дорогам, особенно за въезд на территории является ограничением конституционного права», — указал парламентарий.

Замглавы Минтранса ответил, что «права и другие формы ограничения граждан могут определяться федеральными законами, в случае… дальше идет перечень». «В тех случаях, когда права проживающих в определенных центральных исторических населенных пунктах, когда там негде стоять и нечем дышать, федеральным законом могут определяться. Конституция разрешает вводить определенные ограничения через федеральный закон», — пояснил Аристов.

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«Это не закон о дорогах, не о заботе об автомобилистах, это политическая провокация», — заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.

По его мнению, удар по карману транспортника — удар по карману всех. «Крайними окажутся все жители России», — уверен он.

«Выносите на референдум этот вопрос», — заявил. «И уходите в отставку, если не будете поддержаны», — советует он.

Парламентарии намерены обжаловать закон в случае его принятия в Конституционном суде. «Мы будем обращаться во все суды — вплоть до Конституционного и будем бороться до конца»! — заявил депутат.

Платный въезд во дворы

В Госдуме предлагают ввести налог на дождь, на снег. «Звучит абсурдно, но логика та же самая, что и введение платы за въезд в города», — заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ). «Фактически по этому закону мы, возможно, в скором времени, получим платный въезд в каждый двор», — обеспокоен депутат.

«Считаем законопроект антинародным по своей сути. Сколько еще налогов и поборов мы будем вытягивать из населения?» — возмущен парламентарий.

Отметим, что проект закона определяет требования к парковкам общего пользования, платным парковкам. Так, следует из документа, размещение парковок (парковочных мест) на внутридворовых территориях осуществляется в соответствии с законодательством субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами. При этом прописано, что «размещение парковок должно осуществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения». «Размер и способ оплаты за пользование платными парковками устанавливаются владельцами парковок», — говорится в законопроекте. Отметим, что сейчас размер платы законодательно никак не ограничивается.

Исключить МСУ

Законопроект необходимо дорабатывать, считают в «Единой России». Применение такой меры как платный въезд может быть оправдано «для крупных городов, но это должно решаться субъектом РФ», считает глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия»). «Нельзя сегодня разрешать это органам местного самоуправления, у которых нет сегодня ни администрации, ни финансов, на которые надо решить вопрос — ввести сегодня платный проезд или ограничить движение можно только тогда, когда будет утверждена комплексная транспортная система развития городов, поселков или субъектов РФ», — отметил он.

С парламентарием согласен и депутат Алексей Журавлев («Родина»). Законопроект дает широкие полномочия муниципальным властям, отметил он. «Это делать нельзя», — полагает депутат. «Можно было внести более понятный документ, многие избиратели просто не понимают, что происходит», — указал Журавлев.

Суть законопроекта

Правительство предлагает разграничить полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления в области организации дорожного движения. Осуществление полномочий в области организации дорожного движения будет осуществляться непосредственно или через подведомственные им организации (специализированные структуры, центры, учреждения). Перечень профессий и должностей по организации дорожного движения и квалификационные требования к ним устанавливаются Минтрансом России, следует из документа.

Размещение парковок (парковочных мест) на внутридворовых территориях осуществляется в соответствии с законодательством субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами. При этом прописано, что «размещение парковок должно осуществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения». «Размер и способ оплаты за пользование платными парковками устанавливаются владельцами парковок», — говорится в законопроекте. Отметим, что сейчас размер платы законодательно никак не ограничивается.

Законопроект наделяет высшие исполнительные органы власти субъектов РФ, органы местного самоуправления правом введения временных ограничений или прекращения движения автомобилей для обеспечения эффективности организации дорожного движения, посредством взимания платы за движение по дорогам, дифференцируемой — в том числе в отношении определенных видов (типов), категорий ТС, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток.