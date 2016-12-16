Триест, Италия, 16 декабря, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Ученые из института SISSA в Триесте (Италия) обнаружили, что найденные в последние годы небольшие спиральные галактики нарушают постулаты Стандартной модели физики: темная материя, находящаяся внизу, не только притягивает, но и удерживает на месте видимую материю, говорится в статье в журнале MNRAS.

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По словам одного из авторов исследования, Паоло Салуччи, изучено 36 таких галактик. Согласно полученным данным, существует связь между структурой обычной материи, слагающей звезды и газ, и аналогичным свойством темной материи.

«Эти мини-спиральные галактики могут быть порталом, который ведет нас в мир новой физики, выходящей за пределы стандартной модели и ее объяснений темной материи и темной энергии», — считает Салуччи. Он пояснил, что почти все ученые уверены в существовании темной материи, однако пока непонятны ее свойства — о них спорят космологи и астрофизики.

Салуччи и его коллеги статистически доказали феномен, что форма сгустков темной материи внутри карликовых галактик совпадала с тем, как выглядели сами галактики. «К примеру, если видимая материя в галактике определенной массы будет сосредоточена в одном месте, то тогда темная материя будет делать тоже самое», — сказал ученый.

Дальнейшие наблюдения за небольшими галактиками, как надеется Салуччи, помогут нам понять, как именно нарушается Стандартная модель, и какими свойствами обладает темная материя.

Темная материя — гипотетическое вещество, которое проявляет себя исключительно через гравитационное взаимодействие с галактиками, внося искажения в их движение, на ее долю приходится около 26,8% массы Вселенной. Масса обычной материи составляет около 4,9%, темной энергии — 68,3%.