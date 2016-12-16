Сингапур, 16 декабря, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к тысячам своих сограждан, собравшихся поприветствовать своего лидера во время его визита в Сингапур, сообщает 16 декабря CNA.

Government of the Philippines Родриго Дутерте

Во время своего выступления в конференц-зале Singapore Expo Дутерте напомнил о войне с наркоторговцами.

«Если вы связаны с наркотиками… Я убью вас», — сказал Дутерте.

Президент Филиппин сказал, что сотрудники полиции не причастны к смерти тысяч граждан, которые были обнаружены на улицах страны с надписью «Я наркоторговец. Не будь таким как я».

«Если бы вы были полицейским, зачем вам нужно было бы возиться с телом и бросать на него картон. Вы бы просто их застрелили», — добавил Дутерте.

Напомним, начиная с 1 июля по 14 декабря текущего года, в ходе операций против наркоторговцев были убиты 2 тыс. 102 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, согласно данным полиции Филиппин. Были задержаны 40 тыс. 932 наркоторговца, 908 тыс. 244 добровольно сдались полиции.

Сотрудники полиции также расследуют гибель 3 тыс. 993 человек, смерть которых может быть связана с незаконной борьбой против наркотиков. Большинство из 3 тыс. 993 убитых были найдены мертвыми на улицах страны, рядом с ними была надпись «Я наркоторговец. Не будь таким как я».

Несколько дней назад власти Филиппин отменили поездку спецпредставителя ООН по вопросам внесудебных казней Агнес Калламард, запланированную на первый квартал 2017 года, так как Калламард отказалась принять условия, предложенные правительством президента Филиппин.