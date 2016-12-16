Чебоксары, 16 декабря, 2016, 15:18 — ИА Регнум. За провокационной карикатурой на Зою Козьмодемьянскую и попыткой опошлить один из символов борьбы с фашизмом может стоять «дешёвое желание» любой ценой привлечь к себе внимание и проверить нравственный уровень общества. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя карикатуру Андрея Бильжо, где он сравнил эшафот с подиумом, а Зою Космодемьянскую назвал шизофреничкой.

Аркадий Зарубин Андрей Бильжо

Политик полагает, что данная провокация — своеобразный «самопиар и попытка лишний раз обратить на себя внимание», так как про него «давно забыли». «Попытка напомнить о себе любой ценой напоминает Герострата в Древней Греции, который поджёг храм Артемиды в своём родном городе, чтобы прославиться. И он этого достиг. Что же, кто-то в истории хорошими делами запоминается, кто-то плохими», — говорит Владислав Солдатов.

Лидер чувашского отделения «Патриотов России» также высказал мнение, что данные «авантюрные, провокационные шаги» могут предприниматься и с целью «проверки общества», насколько оно готово воспринимать переписывание истории. Политик также подчеркнул, что изучал историю Зои Космодемьянской.

«Её подвиг подтверждён специалистами, запечатлён документально в разных источниках. Зоя Космодемьянская — один из символов борьбы с фашизмом, один из героев Великой Отечественной войны. На этом символе у нас выросло не одно поколение, на примере её подвига и героизма шла работа по патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Чтобы изменить ход истории, для этого сначала надо отказаться от таких символов. Видимо, поэтому пытаются опошлить эти символы, изменить к ним отношение. Пока пробные шары катают, выясняя, созрело общество или нет, достаточно ли оно разложилось или нет», — полагает Владислав Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы возмущены тем, что карикатурист Андрей Бильжо сравнил эшафот с подиумом, а Зою Космодемьянскую назвал шизофреничкой. «Мы подаем заявление в прокуратуру нам очень бы хотелось, чтобы определение ее было недвусмысленным», — заявил на заседании депутат Николай Земцов. Ранее Российское военно-историческое общество обратилось с заявлением в Генеральную прокуратуру РФ и Главную военную прокуратуру РФ. В заявлении идет речь о клеветнических утверждениях Андрея Бильжо относительно Зои Космодемьянской — первой женщины, удостоенной в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза (посмертно) и совершенного ею подвига.

Читайте также: Депутаты Госдумы подают заявление в прокуратуру на Бильжо