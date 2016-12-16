Красноярск, 16 декабря, 2016, 14:58 — ИА Регнум. «Я считаю высказывания Андрея Бильжо про Зою Космодемьянскую заявлением на уровне врага народа. Можно сделать вывод, что он не ценит наше прошлое, не хочет для нашей страны нормального настоящего и будущего», — заявил ИА REGNUM депутат Заксобрания Красноярского края второго созыва Михаил Козлов, комментируя появившуюся 9 декабря на одном из интернет-сайтов публикацию карикатуриста Андрея Бильжо.

Аркадий Зарубин Андрей Бильжо

«Бильжо живет за рубежом. Напомню, раньше это называлось диссидентством. Вот такие они и есть. Считают себя рьяной оппозицией нашему президенту, нашей стране. В заявлении карикатуриста нет ничего святого! Это удар в самое сердце, меня, например, это сильно задело. Хотя Бильжо считается в своих кругах человеком авторитетным, но после таких высказываний ничего хорошего от него ждать не нужно», — считает Михаил Козлов.

Он также напомнил, как не диссидент, а целый губернатор — руководитель Самарской области Николай Меркушкин назвал другого героя Великой Отечественной войны — Героя Советского Союза Александра Матросова «самоубийцей». 13 марта прошлого года Меркушкин на очередной своей агитации за объединение трех ведущих вузов Самары в техническом университете произнес следующую фразу: «Будете самоубийцы, как Александр Матросов. Ляжете на амбразуру». Это заявление вызвало большой общественный резонанс и оскорбило ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

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«Однозначная позиция по этому поводу по отношению к таким людям. Наших героев не трогайте, не надо копаться здесь и что-то выискивать. Александр Матросов, Зоя Космодемьянская — это наша гордость, пример для всех», — подытожил красноярец.

Негативную реакцию комментарий Бильжо вызвал и у руководителя региональной общественной организации «Красноярское историко-просветительское правозащитное общество «Мемориал» Алексея Бабия. Он назвал его поступок выходящим за рамки приличия. «Это не та тема, которую нужно обсуждать в таком контексте», — отметил он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Российское военно-историческое общество обратилось с заявлением в Генеральную прокуратуру РФ и в Главную военную прокуратуру РФ. В заявлении идет речь о клеветнических утверждениях Андрея Бильжо относительно Зои Космодемьянской. Высказывания карикатуриста возмутили и депутатов «Единой России». «Мы подаем заявление в прокуратуру, нам очень бы хотелось, чтобы определение ее было недвусмысленным», — заявил на заседании депутат Николай Земцов.

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