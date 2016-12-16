Ярославль, 16 декабря, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Ярославский психолог, политолог Александр Миклин считает, что слова Андрея Бильжо, который сравнил эшафот с подиумом, а Героя СССР Зою Космодемьянскую назвал шизофреничкой — плевок в прошлое. Об этом он заявил 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

Dnpr.com.ua Смирительная рубашка

«Как психиатр, господин Бильжо прекрасно знает, что отрицание прошлого или его искусственное искажение является одновременно и причиной, и симптомом психических заболеваний. Плюнув в свое и наше общее прошлое, Бильжо может продолжить самоуничтожение. Он может навестить могилы своих родителей, бабушек и дедушек и плюнуть еще и там — это действия одного порядка», — отметил он.

«Мне жаль этого карикатуриста, который семимильными шагами идет от статуса «врач» к статусу «пациент», — добавил Миклин.

Напомним, что 9 декабря на портале The Insider появилась публикация Андрея Бильжо, в которой он утверждал, что читал историю болезни Зои Космодемьянской и выяснил, что она страдала шизофренией. Подвиг Космодемьянской он объяснил психиатрическим термином «мутизм».

Этими словами возмущены в Государственной думе России. «Мы подаем заявление в прокуратуру, нам очень бы хотелось, чтобы определение ее было недвусмысленным», — заявил на заседании депутат Николай Земцов («Единая Россия»).