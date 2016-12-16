Москва, 16 декабря, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» пригласила белорусских атомщиков к участию в работе международного центра исследований, который будет создан на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР. Об этом сегодня, 16 декабря заявил заместитель генерального директора — директор блока по управлению инновациями Росатома Вячеслав Першуков, сообщили в Росатоме.

Niiar.ru Сотрудники НИИАР на мероприятии, посвящённом 70-летию атомной отрасли

«На основе МБИР мы создаем самую современную исследовательскую площадку не только для себя, но и фактически для всего мира. Росатом открыт для взаимовыгодного сотрудничества в данном проекте со всеми заинтересованными сторонами, поэтому и возникла идея сформировать на базе МБИР международный центр исследований. Росатом предложил зарубежным партнерам уникальную возможность — принять участие в создании исследовательской инфраструктуры, которая нацелена на решение актуальных научных задач в обоснование инновационных реакторных концепций и будет отвечать всем передовым требованиям», — отметил Першуков.

Реактор МБИР строится на площадке предприятия Росатома «Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область). МБИР станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт.

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