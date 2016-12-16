Ярославль, 16 декабря, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Внеочередная отчётно-выборная конференция ярославского городского отделения политической партии «Единая Россия» состоится 21 декабря. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, нынешний секретарь отделения партии Алексей Малютин, до недавнего времени исполнявший обязанности мэра Ярославля, не собирается выдвигать свою кандидатуру повторно.

Евгений Шувалов ИА REGNUM Алексей Малютин

Внеочередные отчётно-выборные партийные конференции «Единой России» проходят почти во всех регионах. Это связано с требованием федерального руководства партии, которое считает необходимым осуществить ротацию в руководстве партийных ячеек после состоявшихся выборов в Государственную Думу РФ.

В отношении ярославского регионального отделения партии это требование абсолютно обосновано, поскольку его нынешний руководитель, Илья Осипов, был избран в федеральный парламент и фактически не сможет совмещать свой пост с обязанностями депутата. Ситуация с секретарём городского отделения партии несколько иная. Алексею Малютину ни что не мешает переизбраться, однако в беседе с корреспондентом ИА REGNUM он заявил, что не будет принимать участие в этой борьбе.

Такое решение Малютина вполне, возможно, не является самостоятельным. Многие эксперты полагают, что оно принято под давлением. Равно как и отставка Алексея Малютина с поста первого заместителя мэра Ярославля, которая состоялась в сентябре 2016 года на основании заявления с формулировкой «по собственному желанию».

Новым руководителем городского отделения «Единой России», скорее всего станет заместитель председателя ярославского отделения «Опоры России» Артур Ефремов. По крайней мере такую уверенность выразили большинство собеседников корреспондента ИА REGNUM.

«Артур Ефремов молод, амбициозен и энергичен. При этом он обладает достаточным опытом партийной и организаторской деятельности. Я поддержу эту кандидатуру, если она будет выдвинута», — заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля Павел Дыбин.

Между тем по уставу партии выборы должны проходить на альтернативной основе, то есть кандидатов будет не менее двух. Пост руководителя городского отделения партии приобретает особую значимость в преддверии выборов в муниципалитет Ярославля, которые пройдут в сентябре 2017 года.