Ярославль, 16 декабря, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Ярославский предприниматель может быть привлечен к уголовной ответственности за массовое заражение чумой африканских свиней поголовья сразу в восьми районах Архангельской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СК РФ по Архангельской области.

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«Мы возбудили уголовное дело по статье 149 ч.1 УК РФ, — это «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий и иные тяжкие последствия». Мы выяснили, что в середине сентября ярославский коммерсант перевозил свиней на своей машине без необходимых сопроводительных ветеринарных документов. После массированного заражения поголовья в частных хозяйствах вирусом чумы африканских свиней в 8 районах был объявлен карантин. Животных и продукты животноводства пришлось изъять. Ущерб, думаю, будет весьма значительный. В предварительных показаниях подозреваемый поясняет, что сам купил свиней без документов, будем проверять», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК РФ по Архангельской области Светлана Сарнаева.

Отмечается, что следственные действия ведутся в нескольких российских регионах. Есть информация, что бизнесмен завозил свиней и в Вологодскую область, где карантин объявлен в 6 районах.