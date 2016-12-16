Псков, 16 декабря, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Проект бюджета Псковской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов принят сегодня, 16 декабря, в первом чтении на внеочередной сессии Псковского областного собрания депутатов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, бюджет 2017 года принят с дефицитом в 2 млрд 189,9 млн рублей.

Vovka Монеты

Общий объём доходов запланирован в сумме 21 млрд 781,2 млн рублей, расходы — 23 млрд 977,1 млн рублей. «Утверждённые в проекте цифры не окончательные: в течение финансового года регион ожидает поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета в размере 6 млрд рублей», — отметили в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов.

За бюджет в первом чтении проголосовал 31 депутат, против — все оппозиционные фракции в составе девяти депутатов (ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко»). Теперь работа над бюджетом продолжится в рамках согласительной комиссии. В её состав вошли 10 человек — по пять представителей от исполнительной и законодательной власти.

Сопредседателями комиссии будут первый вице-губернатор Вера Емельянова и вице-спикер регионального парламента Борис Полозов («Единая Россия»), заместители губернатора Татьяна Баринова, Сергей Перников и Александр Кузнецов, председатель государственно-правового комитета администрации области Андрей Карпов, а также депутаты Анатолий Тиханов («Единая Россия») и руководители парламентских фракций Лев Шлосберг («Яблоко»), Антон Минаков (ЛДПР) и Наталья Тудакова («Справедливая Россия»). В работе комиссии с правом решающего голоса также будет участвовать председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Опочецкого района Юрий Ильин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект бюджета Псковской области будущего года был внесён в региональный парламент лишь 9 декабря. До этого власти дважды просили об отсрочке, дожидаясь контрольных цифр Министерства финансов РФ.