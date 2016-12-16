Токио, 16 декабря, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили центр восточных единоборств «Кодокан», расположенный в Токио. Об этом сообщает в пятницу, 16 декабря, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Во время посещения «Кодокана»

«Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили центр восточных единоборств «Кодокан», где наблюдали за показательными выступлениями дзюдоистов», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер также общался с вице-президентом японской федерации дзюдо, олимпийским чемпионом Ясухиро Ямаситой.

13 декабря российский лидер Владимир Путин в интервью газете Yomiuri и японскому телеканалу Nippon TV сообщил, что он во время своего визита в Японию с удовольствием бы посетил институт боевых искусств «Кодокан».

«Дзюдо — это часть японской культуры уже, давно стало такой частью, — сказал тогда глава государства. — И не случайно, мне кажется, этот вид спорта появился именно в Японии со всем его не только спортивным, но и философским содержанием».

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