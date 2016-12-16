Москва, 16 декабря, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Вопрос о введении платы за въезд в города должен быть вынесен на всероссийский референдум. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Philippe Desmazes Платный въезд в город

«Выносите на референдум этот вопрос», — заявил депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе дискуссии.

«И уходите в отставку, если не будете поддержаны», — советует он.

Парламентарии намерены обжаловать закон в случае его принятия в Конституционном суде. «Мы будем обращаться во всей суды — вплоть до Конституционного и будем бороться до конца!» — заявил парламентарий.

Законопроект наделяет высшие исполнительные органы власти субъектов РФ, органы местного самоуправления правом введения временных ограничений или прекращения движения автомобилей для обеспечения эффективности организации дорожного движения, посредством взимания платы за движение по дорогам, дифференцируемой — в том числе в отношении определенных видов (типов), категорий ТС, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток.