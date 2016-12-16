Оттава, 16 декабря, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Примерно 30% случаев аутизма вызваны дефицитом одного из белков в головном мозге. К этому выводу пришли канадские исследователи, наблюдавшие за поведением мышей с нехваткой такого вещества в организме. Результаты научной работы опубликованы в журнале Molecular Cell.

Picserver.org Аутизм

Сотрудники Торонтского университета снижали у грызунов уровень белка nSR100 — соединения, которое регулирует альтернативный сплайсинг, то есть процесс, в ходе которого один ген способен кодировать разные белки. Было установлено, что нехватка nSR100 влечет за собой формирование аномального поведения, подобное аутическому.

Процесс сплайсинга активно протекает в головном мозге, клетки которого содержат множество различных белков. При отсутствии белка nSR100, считают ученые, сплайсинг идет с ошибками, из-за чего появляются неверно синтезированные белки. Это, в свою очередь, может повлечь за собой сбои при формировании сети нейронов на эмбриональной стадии развития и возникновение расстройств аутического спектра.