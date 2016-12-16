Ярославль, 16 декабря, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Семейную реликвию — часовню-усыпальницу семьи поэта Николая Некрасова восстановят в селе Абакумцево Ярославской области на деньги от государственного гранта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в историко-культурном комплексе «Вятское», которое и защищало проект «Некрасовская Русь».

Усыпальница Некрасовых в Абакумцево

«Проект уже работаем, мы возим и детей и взрослых по некрасовским местам. В этом году мы разработали и смогли защитить проект на получение гранта по реставрации усыпальницы. Другая часть денег из 1,2 млн рублей пойдет на бесплатные экскурсии для школьников и студентов. У нас в планах совершить в 2017 году 17 таких туров, чтобы там побывало 350 учащихся», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM помощник руководителя комплекса «Вятское» Алена Гладкова.

В усыпальнице при церкви Благовещения Пресвятой Богородицы похоронены отец Николая Некрасова и его плямянники, рядом находится могила матери поэта. Неподалеку расположена школа, возведенная поэтом для деревенских детей. Сейчас усыпальница пребывает в запущенном виде. После реставрации она станет частью тура «Некрасовская Русь».