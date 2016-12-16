Париж, 16 декабря, 2016, 14:36 — ИА Регнум.



Nono44 Николя Дюпон-Эньян

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, который претендует на пост главы Елисейского дворца, осудил 16 декабря «вопиющую русофобию во Франции», добавив, что поведение Франсуа Олланда было «недостойным» в отношении ситуации в Сирии, сообщает Figaro.

«Во Франции царит вопиющая русофобия. Я не являюсь сторонником Путина, я лишь призываю к тому, чтобы Франция вела независимую от США политику», — заявил он в интервью телеканалу iTELE.

«Если бы Франция не вооружила мятежников, это оружие не попало бы в руки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если бы Франция не поддержала Свободную армию Сирии — так называемую свободную, — мы бы не оказались в этом положении», — отметил он, добавив, что для выхода из ситуации, в которой оказалась Сирия, необходимо, чтобы «Франция играла свою роль».

«На нас лежит поразительная ответственность, и нужно признать, что в этом деле поведение Франсуа Олланда было недостойным сначала и до конца», — подчеркнул политик.

«Мы должны были быть действующем лицом. И когда принимаешь участие в чем-то, можно добиться более умеренной позиции тех и других», — указал претендент на высокий пост. «Почему никто не смог остановить Асада и Путина? Потому мы поддерживали людей, не вызывающих доверия. Они оказались убийцами и исламистами, которые убивали нас во Франции».

Дюпон-Эньян также подчеркнул, что президент Сирии Башар Асад «без каких-либо сомнений» должен будет сесть за стол переговоров.

«Он глава сирийского государства. Не он убивал французов, не он убивал христиан Ближнего Востока. Если он сядет за стол переговоров, туда нужно будет посадить и Саудовскую Аравию. В международной политике, хотим мы этого или нет, переговоры ведутся с тем, кто есть», — заключил он.