Рим, 16 декабря, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Прокуратура Милана в ближайшее время может начать новое разбирательство в отношении бывшего главы правительства Италии Сильвио Берлускони, который подозревается в подкупе свидетелей по так называемому делу «Руби-3». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Agência Brasil Сильвио Берлускони

«Соответствующее требование высказали миланские прокуроры на предварительном судебном заседании в четверг (15 декабря), однако судья пока не принял решения по этому вопросу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Сильвио Берлускони обвинялся в том, что в 2010 г. вступил в интимную связь с марокканской танцовщицей Каримой эль-Маруг по прозвищу Руби, которой на тот момент не исполнилось 18 лет. В июне 2013 г. суд первой инстанции в Милане приговорил бывшего премьер-министра к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебными полномочиями, однако в июле 2014 г. апелляционный суд снял с политика все обвинения за недостаточностью улик.

10 марта 2015 г. Кассационный суд Италии подтвердил оправдательный приговор Берлускони по «делу Руби».

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