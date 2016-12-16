Тула, 16 декабря, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Благотворительная выставка «Спешите делать добро» открылась в Туле. 15 декабря выставку посетил глава региона Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Tularegion.ru Алексей Дюмин на благотворительной выставке

Выставка работ изобразительного, прикладного и художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации, проводится в Тульской области уже девять лет в рамках федерального проекта «России важен каждый ребёнок» дважды в год.

Акция «Спешите делать добро» проводится при поддержке Тульского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», правительства Тульской области и Тульской областной думы. В мероприятии приняли участие как государственные учреждения, так и общественные организации: благотворительный фонд содействия детям-инвалидам «Добродетель — Тула», государственное образовательное учреждение Тульской области «Донская школа №1», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киреевский районный Дом культуры», Тульская региональная общественная организация содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна — Мы есть!», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Белёва Тульской области, государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Алексинская школа», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий Дом культуры МО Тепло-Огаревский район» (детский образцовый кружок декоративно-прикладного творчества «Мягкая игрушка»), муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Киреевский Дом детского творчества», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Тулы, общество матерей с детьми-инвалидами Тулы.

Все средства, собранные на мероприятии, будут направлены на дальнейшее творческое развитие детей.