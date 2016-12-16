Южно-Сахалинск, 16 декабря, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Судебные приставы в ходе конфискации изъяли у семьи бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина имущество на сумму более одного миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приступов (ФССП).

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Всё, что нажито непосильным трудом

В ведомстве пояснили, что изъятие произведено на основании исполнительных листов от 22 сентября, выданных Южно-Сахалинским городским судом. Изъятые средства, ранее принадлежавшие Хорошавину и его семье, направляются в доход государства.

«В рамках исполнения данных исполнительных производств 05.12.2016 в Гохран России были переданы 539 наименований изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней для дальнейшего обращения в доход государства», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, в доход государства пойдёт недвижимость Хорошавина и его автомобили. «Общая стоимость имущества, подлежащего обращению в доход государства, составляет более 1 млрд руб», — сообщили в пресс-службе.

У семьи Хорошавина изъяли три автомобиля: Вentley сына Хорошавина и два автомобиля его жены — Lexus и Mercedes, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Комментируя происходящее изъятие, адвокат Хорошавина Иван Миронов заявил о нарушении закона. Конфисковать, как он утверждает, можно только незадекларированное имущество, а между тем, многие вещи, были указаны в декларации.