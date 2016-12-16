Москва, 16 декабря, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Члену консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) Памеле Андерсон вручили календарь с изображением дальневосточного леопарда. Подарок известной актрисе, как передает РИА Новости, сделал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, прибывший на встречу с главой IFAW Аззедином Даунсом.

Toglenn Памела Андерсон

«Памела Андерсон (…) участвовала во встрече Иванова с главой IFAW Аззедином Даунсом, — говорится в сообщении. — Иванов передал Андерсон календарь и обменялся несколькими фразами по итогам встречи».

Справка ИА REGNUM : дальневосточный леопард включен в Красную книгу РФ и красный список Международного союза охраны природы. Согласно предварительным данным, численность хищника составляет около 70 особей.