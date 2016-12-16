Кострома, 16 декабря, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Во всех общеобразовательных учреждениях Костромы на один день, 17 декабря, будет временно приостановлен учебный процесс. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, распоряжение «О проведении противоэпидемических мероприятий в общеобразовательных организациях города Костромы» подписано в комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью администрации города Костромы.

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Мера принята из-за того, что в регионе отмечается рост заболеваемости сезонными вирусными инфекциями. В общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях 17 декабря проведут генеральную уборку всех помещений, оборудования и инвентаря с использованием дезинфицирующих средств, а также санитарную обработку пищеблоков.

В областном центре к 15 декабря на карантин закрыты 80 классов в общеобразовательных учреждениях. В дошкольных организациях полностью приостановлена образовательная деятельность 25 групп.

По данным регионального Роспотребнадзора, с 5 по 11 декабря гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 7370 жителей Костромской области. Эпидемические пороги превышены более чем на 20%. Удельный вес заболевших детей до 14 лет составляет 73%, в целом по области гриппом и ОРВИ заболело 5382 ребенка. Наибольший уровень заболеваемости отмечен среди детей дошкольного возраста. В областном центре за этот период зарегистрирован 4331 случай гриппа и ОРВИ, в том числе — 3149 у детей до 14 лет.