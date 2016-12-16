Москва, 16 декабря, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Регулятор занял достаточно жесткую позицию по отношению к ставке, если она и будет снижаться в 2017 году, то это будет происходить медленно и плавно. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря аналитик АЛОР БРОКЕР Сергей Королев, комментируя решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 10%.

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«Регулятор занял достаточно жесткую позицию по отношению к ставке, так как основной целью Банка России является достижение стабильности цен. Цель по инфляции на 2017 год обозначена в 4%, поэтому снижение ставки в 2017 прогнозируется медленно и плавно», — говорит эксперт.

По его мнению, в высокой ставке есть свои плюсы. «Ставка в 10% привлекает иностранцев, которые ищут более выгодные предложения вариантов доходов своих безрисковых вложений, так называемые операции «керри трейд». Как следствие — это резко повышает спрос на валюту страны», — отмечает Королев. С другой стороны, в такой величине ставки есть серьезные негативные моменты, указывает аналитик. «Не снижать ставку тоже нельзя — это препятствует улучшению инвестиционного климата и развития экономики в стране», — полагает эксперт.

16 декабря Совет директоров ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10%. Ключевая ставка на уровне 10% установлена Банком России 16 сентября 2016 года.