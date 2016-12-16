Москва, 16 декабря, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Подобное решение Банка России по ставке ожидалось рынком. Рубль продолжает демонстрировать умеренно-позитивную динамику, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. После выхода релиза ЦБ пара USD/RUB отметила минимум на 61,55, но в последствии немного выросла.

sm-ekb2005 Рубли

«В целом динамику пары сейчас в большей степени обуславливают цены на нефть, которые продемонстрировали в этот час снижение. Также на рубль влияет и приближение налогового периода в России, когда традиционно начинается рост спроса на рублевую ликвидность», — пояснила Рогова.

«Не исключено, что на следующей неделе пара USD/RUB еще раз попытается вернуться в район уровня поддержки 60,90», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 декабря Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых. Курс рубля слабо меняется на решении и комментариях ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. По данным Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» к 13.41 мск снижался на 0,1 рубля — до 61,65 рублей, курс евро рос на 0,18 рубля — до 64,43 рубля.

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