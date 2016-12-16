Москва, 16 декабря, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Бывший глава администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев обвинил американские спецслужбы в организации государственного переворота на Украине в 2014 году, сообщает RT.

Ввласенко Дестабилизация на Майдане

По его словам, обе «цветные революции», которые пережила Украина в 2004 и в 2014 году, были «скроены по одним лекалам». Клюев также заявил, что переворот 2014 года был «заранее спланированной военной операцией».

«Это по всем признакам госпереворот, но также и военная операция, которую готовили не один год», — сказал Клюев на заседании Дорогомиловского суда Москвы. Он пояснил, что на «майдан» осенью-зимой 2013−2014 годов вышли не только мирные участники акций протеста, но и обученные и оплаченные западными спецслужбами провокаторы.

Напомним, в суде идет рассмотрение иска экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий 2014 года на Украине государственным переворотом. Начав давать показания, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что согласен с иском Олейника.

По его словам, события осени-зимы 2013−2014 годов в Киеве вышли за пределы правового поля и нарушили законы Украины и других стран. «Пострадали не только в Киеве на «майдане», но и в других местах, прежде всего на юго-востоке Украины, в Донбассе», — сказал Янукович.