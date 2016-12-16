Москва, 16 декабря, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Действующему главе США Бараку Обаме стоит принести извинения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу после заявления о том, что вмешиваться в процесс американских выборов никакому государству недопустимо. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 16 декабря на своей странице в соцсети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова напомнила о заявлении Обамы, которое тот сделал в интервью американской радиостанции NPR. «Я считаю, что мы, несомненно, должны принимать меры, когда правительство любой чужой страны пытается повлиять на объективность наших выборов, и мы примем меры», — отметил он.

Речь в интервью шла о кибератаках на американские политические институты, за которыми якобы стоят российские хакеры. Захарова отметила, что в таком случае Обаме можно извиниться перед Януковичем.

«Может, он и перед Януковичем извинится заодно?» — написала она, намекая на вмешательство Соединенных Штатов в события на Украине.

Напомним, 15 декабря Виктор Янукович выступил в Дорогомиловском суде Москвы по иску бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, который требует признать украинские события 2014 года государственным переворотом. Янукович заявил, что согласен с истцом и сказал, что к перевороту привели действия радикалов с «майдана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что ЦРУ сделало вывод о якобы вмешательстве Москвы в избирательный процесс в США. При этом своими действиями Россия оказала помощь кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

В Кремле отметили, что подобные заявления не подкреплены доказательствами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России «абсолютно голословными, непрофессиональными, неквалифицированными утверждениями». Помощник главы государства Юрий Ушаков также отметил, что Владимир Путин дал «четкий ответ» Бараку Обаме на этот счет на полях саммита G20 в Китае.