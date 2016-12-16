Москва, 16 декабря, 2016, 13:50 — ИА Регнум. ‍Для НАК «Нафтогаз Украины» цена на российский газ с нового года, скорее всего, будет увеличена. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак сегодня, 16 декабря.

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«По формуле, наверное, да, будет выше, потому что там же временной лаг идет», — сказал Новак. Определить конкретную цену за кубометр газа можно будет в результате расчётов, но лишь в конце декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что решение Антимонопольного комитета Украины не повлияет на транзит газа из России. Он отметил, что Киев намерен выполнять международные обязательства по транзиту газа.

Напомним, 5 декабря Хозяйственный суд Киева принял решение о принудительном взыскании с «Газпрома» антимонопольного штрафа в размере 172 млрд гривен (порядка $6,8 млрд).

15 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя заявление «Нафтогаза», согласно которому украинская компания не намерена покупать голубое топливо у «Газпрома» до конца зимы, сказал, что транзит газа через украинскую территорию подвергается сильному риску.