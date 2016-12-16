Вашингтон, 16 декабря, 2016, 13:48 — ИА Регнум. США из-за кибератак могут ввести новые «ограничительные меры» против Российской Федерации (РФ). Об этом сообщил главный корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности Джим Шутто, рассказывая о возможных вариантах ответа Вашингтона на действия «российских хакеров».

Pixabay.com Ответ дяди Сэма

«Есть целый ряд вариантов, и их становится все больше», — говорит сотрудник СМИ.

По словам Шутто, власти США уже пробовали «пристыдить» руководство РФ, но это не дало никакого эффекта. Следующим шагом, по его мнению, могли бы стать новые экономические санкции против Кремля.

«Администрация ответила на военные действия России на Украине, — говорит он. — (…) Они (ограничительные меры) обернулись для России экономическим ущербом».

Шутто добавил, что в киберпространстве у США также есть «огромные возможности». По его словам, США могут начать проводить информационную кампанию против российского лидера Владимира Путина или осуществить кибератаку на ведущие системы инфраструктуры России.

Перевод статьи на сайте ИноТВ.

Ранее президент США Барак Обама в интервью радиостанции NPR заявил, что Белый дом примет меры в отношении РФ в связи с якобы «вмешательством Москвы» в президентские выборы в США.

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