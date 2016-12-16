Симферополь, 16 декабря, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Владислав Осипов ИА REGNUM На Керченской паромной переправе

«Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветер)», — говорится в сообщении МЧС.

Также и на сайте оператора паромной переправы написано, что переправа временно закрыта из-за погодных условий.

«За изменениями в работе Керченской паромной переправы можно следить следите в онлайн-режиме на официальном сайте ООО «Морская дирекция» http://www.mtdir.ru/ и по телефону горячей линии 8−989−299−42−60», — напоминают в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, паромы переправы не могут выходить в море при силе ветра более 20 метров в секунду.

В Крыму 16 декабря обильные снегопады, заморозки до 11 градусов.