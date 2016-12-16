Новосибирск, 16 декабря, 2016, 17:09 — ИА Регнум. В Сибирском федеральном округе сегодня, 16 декабря, прошло заседание совета при полномочном представителе президента России в Сибири Сергее Меняйло. Участники обсудили основные результаты и приоритетные задачи по реализации указов президента России от 7 мая 2012 года, исполнению поручений президента от 17 сентября 2015 года и других решений, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

Zsnso.ru Заседание совета при полномочном представителе президента России в Сибирском федеральном округе

Как сообщил Сергей Меняйло, по данным на ноябрь 2016 года в Сибири с выполнением «майских указов» лучше других справляются Новосибирская и Иркутская области."В остальных регионах результаты тоже есть, и работа продолжается, но мы с вами понимаем, что выполнение этих указов зависит в том числе и от экономической обстановки в регионах. Для общества не могут оставаться незамеченными кардинальные изменения в системе дошкольного образования. В этом году практически все дети в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами в детских садах. Достигнут необходимый уровень доступности для населения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания. Несмотря на сложную ситуацию с бюджетом, обеспечивается выполнение обязательств по заработной плате работников бюджетной сферы. Я думаю, что мы с вами должны опыт наших регионов со стабильной экономической обстановкой обобщать и реализовывать на практике в остальных регионах», — заявил полпред главы государства в Сибири.

По словам председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива, который принял участие в заседании, в рамках совета при полномочном представителе президента у регионов есть возможность обсудить ключевые вопросы развития территорий, грамотное и эффективное использование бюджетных ресурсов. «Главный вопрос для каждого региона — обсуждение повестки развития. Мы все слышали послание президента России, в котором он говорил о том, как важно видеть перспективы, и для нас перспективные проекты намечены. Думаю, что во взаимодействии — промышленном, научном, транспортном, инфраструктурном — с другими регионами Сибирского федерального округа могут получить свое развитие новые общие проекты с гораздо более мощным эффектом, что позволит более результативно решать поставленные перед всеми нами задачи», — сказал председатель новосибирского парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на реализацию «майских указов» президента РФ в 2015 году в Новосибирскую область было направлено 58 млрд рублей. Контрольно-счетная палата региона проверила исполнение указов. Из отчета КСП следует, что по отчетным данным министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, среднемесячная заработная плата в области в 2015 году составила 26,3 тыс. рублей. Уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования в соответствии с «дорожными картами» в 2015 году должен был составить 112%, а фактически составил 108,5%. Уровень зарплаты мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования должен был составить 123,8% в 2015 году, а по факту — 117,2%. По социальным работникам «дорожные карты» предусматривали показатель в 63,4% на 2015 год, он составил 61,4%.

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В правительстве региона подчеркнули, что «вся некорректность в том, что показатели КСП это не «майские указы», это показатели «дорожной карты», они установлены распоряжением регионального правительства. «В «майских указах» указан показатель 100%, он выполнен», — пояснили свою позицию представители правительства региона.

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Отметим, что указы президента России от 7 мая 2012 года предусматривают комплекс мер по совершенствованию государственной политики в различных сферах и отраслях, в реализации которых участвуют органы исполнительной власти субъектов страны и органы местного самоуправления. «Майские указы» содержат 218 поручений, которые затрагивают практически все сферы жизни страны — от зарплат бюджетников до вопросов внешней политики.

Расходы на реализацию указов составляют существенную часть консолидированного бюджета Новосибирской области. Из 58 млрд рублей, которые были направлены в регион на исполнение «майских указов» в 2015 году, 63% пошло на увеличение зарплат бюджетников, 23% — на поддержку инвестиционной деятельности и 7% — на ликвидацию очередей в детских садах.