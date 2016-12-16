Смоленск, 16 декабря, 2016, 13:41 — ИА Регнум. 24 млрд рублей составит производство валовой продукции предприятиями сельского хозяйства в Смоленской области в 2016 году. Итоги работы агропромышленного комплекса за уходящий год подвели в ходе торжественного собрания 15 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. В собрании принял участие губернатора Алексей Островский.

Admin-smolensk.ru Алексей Островский выступает на торжественном собрании

Как отмечалось, сегодня на территории региона работает более 600 агропредприятий, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, каждый восьмой житель региона имеет личное подсобное хозяйство. В этом году аграрии реализовали продукцию на сумму 8,3 млрд рублей — это на 400 млн рублей больше уровня прошлого года. 77% агропредприятий региона 2016 год заканчивают с прибылью.

Алексей Островский, выступая на собрании перед его участниками, отметил, что агропромышленный комплекс региона демонстрирует устойчивое и динамичное развитие.

«Хотелось бы поздравить всех вас и поблагодарить за впечатляющие результаты вашего труда, которые вы демонстрируете в последние годы. Это касается, в первую очередь, сферы растениеводства. 235 тысяч тонн зерна, собранных и в этом, и в прошлом году — это, конечно, огромный ваш труд, и низкий вам поклон за эти успехи. С момента распада Советского Союза таких результатов на Смоленщине никогда не было. На протяжении последних трех лет урожайность зерновых культур складывается на уровне 22 центнеров с гектара, что для нашей области является высоким результатом».

В 2016 году, отметил глава региона, объем поддержки сельхозпроизводителей удалось сохранить — на эти цели направлено 1,3 млрд рублей. «Будем стараться сохранять этот уровень и в дальнейшем, вне зависимости от состояния регионального бюджета, а где-то даже, может быть, и наращивать», — заметил Алексей Островский, добавив, что софинансирование сельского хозяйства за счет федерального и областного бюджетов в этом году удалось обеспечить в соотношении один к одному. Кроме того, в период весенней посевной кампании хозяйствам области в порядке гуманитарной помощи при содействии администрации области направлено 1,2 тыс. тонн минеральных удобрений, что также способствовало получению хорошего урожая.

В регионе ведется активная инвестиционная политика в сфере АПК. Так, Корпорацией инвестиционного развития Смоленской области за два последних года сформированы инвестиционные площадки для ведения сельскохозяйственного производства на площади более 62 тыс. гектаров, из которых 8 тыс. гектаров в 2016 году переданы в аренду сельхозтоваропроизводителям.

До конца этого года планируется сформировать и передать в аренду инвестиционные площадки на площади около 6 тыс. гектаров для выполнения масштабных проектов, реализуемых группой компаний «Мираторг» по дальнейшему развитию мясного скотоводства и компанией «Рослек» (Республика Индия) — по производству льна.

При этом Алексей Островский заверил: «Ни администрация региона, ни я, как ее руководитель, не допустим ущемления интересов наших аграриев, создавая значительные преференции другим компаниям в ущерб смоленским производителям».

В целом, смоленские власти рассчитывают привлечь в ближайшие три года за счет инвестиционных проектов в сфере АПК в экономику не менее 23 млрд рублей и создать 1,5 тысячи рабочих мест.

В числе наиболее крупных из заявленных проектов — строительство тепличных комплексов в Гагаринском и Духовщинском районах на базе ООО «Агрокомбинат «Гагаринский» и ООО «Гелиос», расширение молочного скотоводства в Сафоновском и Гагаринском районах на базе ЗАО «Золотая нива» и АО «Агропромышленная фирма «Наша житница», развитие переработки льносырья и производство льносодержащей продукции в Вязьме на базе ООО «Агропромышленная корпорация «Смоленщина».

Отдельно глава региона затронул тему развития в регионе льноводства. Алексей Островский напомнил, что в Вяземском районе сформирован и активно развивается льняной кластер. Перевооружение отрасли позволило увеличить с 2012 года производство льноволокна вдвое, урожайность льна в переводе на волокно — в 1,5 раза, урожайность льносемян — в два раза. По производству льна Смоленская область сегодня занимает второе место в ЦФО и пятое место в России.

За несколько лет в регионе существенно изменилась и ситуация в животноводстве: в Рославльском, Сычевском, Угранском, Починковском и в Хиславичском районах насчитывается 13,5 тысяч голов мясного скота, что более чем в четыре раза превышает прежние показатели, в том числе, почти семь тысяч коров мясных пород. Согласно плановым показателям, в ближайшие три года поголовье мясного скота в регионе превысит 25 тысяч голов.

В 2016 году в Гагаринском районе введена в эксплуатацию третья очередь крупнейшего даже по европейским меркам инвестиционного проекта по созданию кролиководческой фермы с общей численностью 12,5 тысяч кроликоматок, мощностью производства 800 тонн мяса кроликов в год. В этом году «КролЪ и К» получило статус племенного репродукторапо разведению кроликов калифорнийской породы. В Гагаринском, Сафоновском и Починковском районах стабильно увеличивается производство мяса свиней и его переработка. В Рославльском районе продолжается строительство второй очереди свиноводческого комплекса по откорму свиней. Планируется, что к 2017 году поголовье свиней на Смоленщине увеличится с 230 до 300 тысяч голов.

Приоритетной отраслью сельского хозяйства региона является молочное животноводство. Продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях в 2016 году к уровню прошлого года повысилась на 263 килограмма и впервые в регионе на фуражную корову получено в среднем по 4,5 тысячи килограммов молока. Алексей Островский отметил, что дальнейшее развитие молочного скотоводства будет осуществляться за счет строительства и модернизации животноводческих комплексов.

Построенный два года назад в Рославльском районе современный завод по переработке семян рапса позволил расширить посевные площади и увеличить производство этой культуры. В текущем году произведено более 10 тысяч тонн семян, что на 40% больше уровня прошлого года.

Глава региона остановился также и на улучшении условий жизни аграриев: в 2016 году на развитие инжереной инфраструктуры села было направлено 210 млн рублей, что практически вдвое превышает уровень прошлого года, в том числе, 126 млн рублей — из федерального бюджета. В сельской местности построено 160 километров сетей газоснабжения в 38 населенных пунктах.

Глава региона подчеркнул, что агропромышленная отрасль и впредь будет получать всю необходимую поддержку для развития. «Я очень благодарен, что сельскохозяйственные предприятия развивают инфраструктуру села, создают для своих сотрудников комфортные условия проживания. Строят и агрогородки, и целые деревни, школы, детские сады, медицинские пункты, чтобы их работникам жилось легче», — добавил губернатор.