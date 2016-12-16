Москва, 16 декабря, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Вернувшийся в Россию кроссовер Actyon от SsangYong будет доступен лишь с бензиновым двигателем — реализация дизельных версий модели не предусмотрена. Вместе с тем покупатель сможет выбрать между передним и полным приводом, а также между «автоматом» или «механикой», сообщают «Автовести».

Navigator84 SsangYong Actyon

Базовая версия Actyon будет предлагаться за 1 млн 169 тыс. рублей. Стандартная комплектация, помимо прочего, включает ABS, EBD, круиз-контроль, подушку безопасности водителя, кондиционер, обогрев лобового стекла.

Цена «топовой» комплектации составит 1 млн 990 тыс. рублей, для этой версии возможен лишь полный привод и автоматическая коробка передач. Actyon оснащен бензиновым двигателем объемом 2 литра, выдающим 149 л.с. Ранее автомобиль снабжался дизельным мотором того же объема.