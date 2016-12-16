Мурманск, 16 декабря, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Одной из наиболее динамично развивающихся в Мурманской области сфер бизнеса является туризм. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, губернатор Марина Ковтун заявила в своём докладе, посвящённом итогам 2016 года и основным задачам на 2017 год.

Unsplash Группа туристов

«Туристский поток в Мурманской области ежегодно растёт, — отметила глава правительства. — По итогам этого года он достигнет порядка 320 тысяч человек. И эта динамика в первую очередь обусловлена модернизацией туристской инфраструктуры. Наглядно это видно на примере города Кировска, где второй год подряд наблюдается увеличение турпотока и растёт активность бизнеса в сфере туризма и смежных отраслях. В будущем году проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Хибины» получит федеральное софинансирование на реконструкцию авторазвязки при въезде в Кировск».

Кроме того, по словам Ковтун, импульс развитию туризма и уходу от монозависимости придаст присвоение Кировску статуса территории опережающего социально-экономического развития.

«Реализация инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР позволит привлечь в экономику города Кировска порядка 300 миллионов рублей инвестиций и создать более 500 новых рабочих мест, — сообщила губернатор. — С учётом того, что в основном проекты ТОСЭР направлены на развитие туризма, предполагается и существенное увеличение турпотока. Мы ожидаем увеличение турпотока практически в 2 раза».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за пятилетний период совокупный турпоток в Кировске Мурманской области увеличился в 3,2 раза, коечный фонд средств размещения — на 40%, количество посадочных мест в объектах общественного питания возросло более чем на 200 или на 11,3%.

Отметим, особой популярностью кировские достопримечательности — Хибинские горы и сопки Заполярья — пользовались в новогодние праздники. В начале года горнолыжные склоны самого западного региона Арктической зоны РФ принимали гостей со всех концов страны, а также иностранцев: в январе Мурманскую область посетило несколько сотен гостей из Германии, Франции, Израиля, Китая, других стран Европы и Юго-Восточной Азии.